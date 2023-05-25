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25 Mayıs 2023 Perşembe 11:12:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 11:12:00

Mansur Yavaş itiraf etti! CHP'liler 'depremzedelere yardımı kesin' dedi

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Ankara Büyükşehir Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, 14 Mayıs sonrası deprem bölgesinde muhalefetin hezimete uğrayarak sandıktan 'Başkan Erdoğan' çıkmasının ardından alçak hakaretlere maruz kalan depremzedelere yönelik skandal bir itirafta bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında depremzedelere yönelik skandal bir itirafta bulundu. Yavaş, CHP'lilerden kendisine 'Depremzedelere yardımı kesin' diye çok sayıda mail geldiğini açıkladı.

Mansur Yavaş, Habertürk yayınında kendisine CHP'lilerden 'Depremzedelere yardımı kesin' diye çok sayıda mail geldiğini söyledi.

"BANA ÇOK SAYIDA 'DEPREMZEDELERE YARDIMI KESİN' DİYE MAİL GELDİ"

Yavaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşların birçoğu bilmiyor. Bu şekilde kendince oralarda bu depremden dolayı hükümeti sorumlu gören, depremin olmadığı yerlerde yaşayan insanlar şunu düşündü herhalde anladığım kadarıyla, 'Oralarda hükümeti kusurlu bulurlar ve oy vermezler' diye düşünüldü. Bana da açıkçası çok sayıda mail geldi 'Bırakın, depremzedelere yardımı kesin' diye."

Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP
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