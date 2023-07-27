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27 Temmuz 2023 Perşembe 10:22:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 10:22:00

Mansur Yavaş seçim öncesinde verdiği vaatleri unuttu! Ulaşımdan sonra şimdi de halk ekmeğe zam

Kaynak: Sabah

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Geçtiğimiz günlerde 'EGO zarar ediyor' diyerek ulaşıma yüzde 57 zam yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hızını alamadı. Dün İstanbul'daki zam sonrası bugün de Ankara'da halk ekmeğe zam geldi.

4 buçuk yıldır Ankaralıları canından bezdiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmet süresi boyunca Ankara'ya tek bir çivi çakmadan belediyeyi borç batağına sürükledi. Yavaş yönetimdeki beceriksizliğinin faturasını vatandaşa kesmeye başladı.

4 buçuk yıldır Ankara'yı sosyal medyada yaptığı algı çalışmasıyla yöneten Yavaş, vatandaşın cebine göz dikti. Belediyeyi borç batağına sürükleyen Yavaş, belediye iştiraklerinin zarar ettiğini belirterek faturayı vatandaşa kesmeye başladı. Ulaşıma yaptığı yüzde 57 oranında zamla beraber bir biniş ücreti 15 TL olurken 27 Temmuz'dan itibaren de halk ekmeğin zamlı satılacağını duyurdu. Halk ekmeğe yapılan yüzde 66 oranındaki zamla beraber 3 TL'ye satılan ekmek 5 TL olarak satılacak.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından, 27 Temmuz'dan itibaren 3 TL olan halk ekmeğin 5 TL'ye satılacağı açıkladı.

3 TL OLAN EKMEĞİ YÜZDE 66 ZAMLA 5 TL'YE YÜKSELTTİ

Geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yaptığı yüzde 57 oranındaki zamla 9 TL olan bir biniş ücretini 15 TL'ye çıkaran Yavaş'a vatandaşlardan tepki yağarken bir zam da Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 6 buçuk liraya çıkarılırken piyasa ekmeğine yapılan zammı fırsata çeviren Yavaş yönetimi 3 lira olan halk ekmeğinin 5 liraya satılacağını duyurdu. Halk Ekmek Fabrikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "27 Temmuz 2023 Perşembe gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğimiz tüm satış noktalarımız ve Halk Ekmek büfelerinde 5 TL'den satılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." İfadeleri kullanıldı.

YAPILAN ZAMMA TEPKİ YAĞDI

Önce ulaşıma sonra da halk ekmeğe yapılan zamma Ankaralılardan tepki yağdı.

Sinem Nazende, "Halk ucuz ve kaliteli ekmek yesin diye AK Parti halk ekmekleri kurdu. Bunlar rant kapısı yaptı şaka gibi" ifadelerini kullandı.

Necmettin Kılıç ise, "İşleri güçleri dalavere. İnsanların cebine göz dikmek nasıl bir zihniyet anlamıyorum" dedi.

Safiye Koçak da, "Yıllardan beri AK Parti döneminde ucuz olmasına rağmen kar ediyordu şimdi fırın ekmeğiyle yarışıyor fiyat konusunda halk ekmek" diye konuştu.

Orhan Özkan, "Mahvettiler halk ekmeği, hafta sonları ailemle gider su böreğimizi, simitlerimizi yerdik. Şimdi yenecek durumda değil. Pis ve lezzet yok. Buna rağmen pahalı" şeklinde konuştu.

Ökkeş Yılmaz, "Fakir fukaranın ekmeği ile oynamak sonlarının geldiğinin işaretidir. Beslenmemizde büyük payı olan ekmeği çok görenler iflahh olmaz. Y1erde bulduğumuz ekmeği alır öper ayakaltında çiğnenmesin diye yüksek yere bırakırız. Ekmek bizim bu kadar önemlidir" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediye Ökkeş Yılmaz zam ekmek ulaşum
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