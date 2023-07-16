VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 6'ncı yılında kabri başında anıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü
Bayraktar TB2'ler Kosova'da: Kosova artık daha da güvenli!
Almanya: Ukrayna kaybederse tüm Avrupa kaybetmiş olacak
KKTC'de, belirli saatlerde güneş altında çalışmak yasaklandı
Katar Emiri Al Sani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
16 Temmuz 2023 Pazar 15:41:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 15:41:00

Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni iflas ettirdi! Vatandaş isyan etti

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisini kullanmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin maaşları bile ödeyemez durumda olduğunu itiraf ederek iflası doğrulamıştı. Mansur Yavaş'ın bu tutumuna tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Beceriksizliğiniz yüzünden ABB iflas etti, maaş ödeyemez bir duruma geldi ve siz bu durumu bugüne kadar yok saydığınız, saygı duymadığınız, Büyükşehir Belediye Meclisine yüklemeye çalışıyorsunuz.' diyerek tepki gösterdi.

CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Ocak 2023 tarihinde ABB meclisi tarafından verilen yetki ile kullanabileceği 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olmasına rağmen belediye personelinin maaşlarına zam yapacağını ve EYT'den emekli olan personeline ödenmesi gereken kıdem tazminatlarını bahane göstererek meclisten tekrar 4 milyarlık borçlanma talebinde bulundu. Yavaş'ın borçlanma talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde yapılan oylama sonucunda reddedilirken Ankaralılardan Yavaş'a tepki yağdı.

YAVAŞ'IN ZATEN 4 MİLYAR 300 MİLYONLUK BORÇLANMA YETKİSİ VAR

4 yılda Ankara'ya elle tutulur tek bir hizmeti olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi 7 bakanlıktan büyük bütçeye sahip olan ABB'yi iflas ettirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şehir şehir gezerek Ankaralıların ve ABB personelinin sorunlarını göz ardı eden Yavaş, sosyal medya belediyeciliğinden kısa mesaj belediyeciliğine geçme kararı aldı. Yavaş, geçtiğimiz günlerde ABB personeline attığı mesajla belediye iştiraklerinin büyük zarar ettiğini ve maaşların zamlanması için belediye meclisinden borçlanma yetkisinin çıkması gerektiğini vurguladı. Yavaş'ın talebi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde oylamaya sunuldu. Oylama öncesi meclis üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda Yavaş'ın zaten Ocak 2023 tarihinde verilmiş 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olduğu ortaya çıktı.

"KENDİ BECERİKSİZLİĞİNİZİ BELEDİYE MECLİSİNE YÜKLEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Yavaş'ın söz konusu talebi ABB meclisinden ret oyu alarak kabul edilmezken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada, "AK Parti Grubu olarak bugüne kadar size 17 milyar borçlanma yetkisi verdik, Ankara için yapılacak her projede hiçbir zaman red oyu kullanmadık, aradan geçen bin 650 günde Ankara için hiçbir proje üretmediniz. Beceriksizliğiniz yüzünden ABB iflas etti, maaş ödeyemez bir duruma geldi ve siz bu durumu bugüne kadar yok saydığınız, saygı duymadığınız, Büyükşehir Belediye Meclisine yüklemeye çalışıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın ise, "Mansur Yavaş'ın Ankara'ya yaptığı bir icraatı var mı sokağa çıkıp vatandaşa bir soralım. Bizim dönemimizde yapılan projeleri günlerce anlatsak bitiremeyiz. Dört buçuk yılda Mansur Yavaş yönetimi güncel değerle 200 milyar liralık devasa bir bütçe kullandı. ABB olarak kendisine 20 milyar da borçlanma yetkisi verdik. Bu kadar para ile ne yapıldı. Ankaralılar Yavaş'ı hangi hizmeti ile anacaktır." şeklinde konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, "İşiniz gücünüz algı ve yalan oldu. Hani davul ve zurna ile maaş artışlarını açıklayacaktı Sayın Yavaş. Mansur Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. İşiniz gücünüz algı. Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. Uzun lafın kısası ABB, çalışanının ücretini kredi ile vermek zorunda kalacak kadar kötü bir durumda." İfadelerini kullandı.

AK Parti Keçiören Belediye Meclis üyesi Metin Akdemir, "Ocak 2023 tarihinde Mansur Yavaş'a 5 milyar liralık borçlanma yetkisi verilmiş. Bu yetkisinden 4 Milyar 300 milyon daha kullanma yetkisi var. Sayın Yavaş bu parayı hala kullanmış değil. Neden 4 milyar istiyorsun o zaman. Bu parayı istediğini zaman kullanabilirsin" diye konuştu.

Etiketler : CHP yönetimi AK Parti Keçiören Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Ankara Büyükşehir Belediyesi Hakan Han Özcan
Müslüm Gürses'i andılar

Müslüm Gürses'i andılar
Dayı-yeğen buluşması

Dayı-yeğen buluşması
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Gelin maaşıyla klip çekti

Gelin maaşıyla klip çekti
Z kuşağına hitap edecek

Z kuşağına hitap edecek
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Bodrum çıkarması

Bodrum çıkarması
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX