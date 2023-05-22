Mansur yalan!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Hükümet 2003, 2006 ve 2013 yılında Öcalan'ı hapisten çıkarmaya çalıştı, CHP karşı çıktı" iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından iddia ve bahse konu olan belgeler incelendiğinde iddiaların hiçbir hukuki dayanağının olmadığı belirlendi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

■ İddia 1: 2003'te Topluma Kazandırma Kanunu ile Öcalan'ı serbest bırak maya çalıştılar.

"2003 yılında yürürlüğe giren Topluma Kazandırma Kanununda, "Her ne ad altında olursa olsun en üst seviyedeki yönetim biriminde yer almış olup, terör örgütünü sevk ve idare edenler bu kanundan yararlanamazlar" hükmü açıkça ifade edilmiştir. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın bu kanundan yararlanması mümkün değildir."

■ İddia 2: 2006'da Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklikle Öcalan'ı serbest bırakmak istediler. "Etkin Pişmanlık Yasası (TCK 221) incelendiğinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, ancak örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden örgütü dağıtan, dağılmasını sağlayan" örgüt kurucu veya yöneticisinin yararlanabileceği belirtilmiştir. TCK 221 maddesi yürürlükte olmasına rağmen, teröristbaşı Öcalan'ın cezaevinde olması da iddiaları çürütmektedir."

■ İddia 3: 2013'te de TCK 221'de değişiklik yaparak Öcalan'ı serbest bırakmaya çalıştılar.

"Ekranda gösterilen kanun taslağı, 2014 yılındaki Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun taslağıdır. Bu taslak incelendiğinde de "terör örgütü yöneticilerinin TCK 221'den yararlanmasına" dair herhangi bir hükmün yer almadığı açıkça görülmektedir. TCK 221 yürürlükte olmasına rağmen, teröristbaşı Öcalan'ın cezaevinde olması da tüm iddiaları zaten açıkça çürütmektedir."