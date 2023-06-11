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11 Haziran 2023 Pazar 16:37:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 16:37:00

Manisa'da traktörün altında kalan kadın, hayatını kaybetti

Kaynak: IHA

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, arazilerine çalışmaya giderken şarampole devrilen traktörün altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

Alaşehir'in Çarıkbozdağ Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında, Çeşmegedik mevkiindeki arazilerine çalışmaya giden İsmail Akpınar (60) idaresindeki 45 ZY 683 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla atarak yuvarlandı.

Traktörde bulunan İsmail Akpınar'ın eşi, 3 çocuk annesi Kezban Akpınar (59) takla atan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan İsmail Akpınar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Etiketler : manisa kazak traktör
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