Manisa'da traktörün altında kalan kadın, hayatını kaybetti
Kaynak: IHA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, arazilerine çalışmaya giderken şarampole devrilen traktörün altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.
Alaşehir'in Çarıkbozdağ Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında, Çeşmegedik mevkiindeki arazilerine çalışmaya giden İsmail Akpınar (60) idaresindeki 45 ZY 683 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla atarak yuvarlandı.
Traktörde bulunan İsmail Akpınar'ın eşi, 3 çocuk annesi Kezban Akpınar (59) takla atan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan İsmail Akpınar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlığını tamamlayan 71 öğrenciye icazetnamelerini verdi
- BAE Ekonomi Bakanı Tavk el-Merri, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Erdal Demir, son yolculuğuna uğurlandı
- İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor
- “İnsanların başörtüsü ile uğraşan zihniyeti gündemimizden kaldırdık”
- MSB acı haberi duyurdu... İki askerimiz şehit oldu