Manisa'da terör örgütü PKK operasyonu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yurt dışında silahlı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla biri yabancı uyruklu 10 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.