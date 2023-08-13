Manisa'da orman yangını bir saatte kontrol altına aldı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.



Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde saat 18.30'da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 18.40'da müdahale etti.

Bir saatte kontrol edildi

5 helikopter, 11 arazöz ve 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle hızlı bir şekilde müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden 19.32'de kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.