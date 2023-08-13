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Manisa'da orman yangını bir saatte kontrol altına aldı
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13 Ağustos 2023 Pazar 22:25:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 22:25:00

Manisa'da orman yangını bir saatte kontrol altına aldı

Kaynak: İHA

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Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına 10 dakika içinde müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan ekiplerin çalışmasıyla bir saatte kontrol altına aldı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde saat 18.30'da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 18.40'da müdahale etti.

Bir saatte kontrol edildi

5 helikopter, 11 arazöz ve 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle hızlı bir şekilde müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden 19.32'de kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : manisa orman yangını yangın
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