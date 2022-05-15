Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Manisa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü.
AA'da yer alan habere göre, Mehmet Yalçın'ın kullandığı 43 KJ 600 plakalı kamyon ile Mehmet Çolak'ın idaresindeki 10 L 5347 plakalı otomobil, Soma Çevre Yolu Savaştepe Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobilde yaralanan sürücü Mehmet Çolak ile yolcular Medine Çolak, Osman Çolak ve Ali Gürel, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Medine ve Osman Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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