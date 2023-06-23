VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün
MİT kırmızı bültenle aranan Abdurrahman Çadırcı'yı etkisiz hale getirdi
İklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji kurulumlarının artırılması gerekiyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Manisa'da fabrikada çıkan yangın 16 saattir sürüyor
23 Haziran 2023 Cuma 09:38:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 09:38:00

Manisa'da fabrikada çıkan yangın 16 saattir sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yaklaşık 16 saattir süren yangına müdahale ediliyor.

OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Etiketler : manisa fabrika yangın
İstanbul'da ‘Hadise' çıktı

İstanbul'da ‘Hadise' çıktı
Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum
Festivallerde yarışacak

Festivallerde yarışacak
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Eylül'de evlenecek

Eylül'de evlenecek
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi
60. yaşını İstanbul'da kutladı

60. yaşını İstanbul'da kutladı
‘Beyaz Gece' buluşması

‘Beyaz Gece' buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX