Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: AA
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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