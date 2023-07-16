Manavgat'ta çıkan yangın, söndürüldü
Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çavuşköy Mahallesi Mezarönü mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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