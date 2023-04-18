Manavgat küllerinden doğuyor... Kapkaradan yeşile döndü
Kaynak: İHA
Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınından sonra kül örtüsünün hakim olduğu Antalya Manavgat'taki çalışmalar sonuç verdi; kendini yenileyen bitki örtüsüyle birlikte dağlar yeşerdi.
Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında 60 bin hektar alan küle döndü. 15 bin dekar tarımsal alanın da zarar gördüğü yangın faciasında 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı. Büyük afet sonrası bölgedeki yemyeşil ormanlık alandan ise geriye gri renk tonunun hakim olduğu alanlar kaldı.
24 BİN HEKTARA TOHUM
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangının hemen ardından kesim ve temizlik çalışmalarının yanı sıra bir yandan da yeşillendirme çalışmaları başlatıldı. Bölgede 16 bin hektara tohum, 8 bin hektara da fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyvesini vermeye başladı. Yangından en fazla zarar gören yerlerden Salur Mahallesi'nde tohumdan gelen fidanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ağaçlandırma çalışmaları kendini yenileyen bitki örtüsüyle buluşunca ortaya yemyeşil bir manzara çıktı.
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