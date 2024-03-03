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03 Mart 2024 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 14:38:00

Manavgat yangınında gönülleri fetheden İbrahim dededen Murat Kurum'a duygu dolu sözler

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Manavgat yangınında kendisini arkada bırakmasını isteyen felçli eşine söylediği “Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam” sözleriyle tüm ülkenin gönüllerini kazanan 80 yaşındaki İbrahim Deniz, Murat Kurum'la ilgili sözleri izleyenleri duygulandırdı. Deniz, 'İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar” ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangını sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, yanan evde çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, "Sizi başka bir yere yerleştirelim" teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istedi. Çiftin evi, 15 günde teslim edildi.

'O BENİM OĞLUM ARTIK'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'dan gözleri dolu dolu bahseden İbrahim amca, o yangından sonra Murat Kurum'un kendisinin oğlu olduğunu dile getirdi. İbrahim Amca, Murat Kurum için, "O kendi menfaati için değil milleti için çalışıyor. İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar" ifadelerini kullandı. İbrahim amcanın sözleri izleyenleri duygulandırdı.

'İSTANBULLULARIN HER ANINDA HEP YANINDA OLACAĞIM'

İbrahim amcanın konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, "Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım" sözleriyle karşılık verdi.

Etiketler : manavgat yangın ibrahim dede murat kurum
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