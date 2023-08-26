Maltepe'deki yangın kontrol altına alındı

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

"3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür." denildi.