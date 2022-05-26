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26 Mayıs 2022 Perşembe 10:56:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 10:56:00

Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda yakalanan 19 zanlı adliyede

Kaynak: AA

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Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, 19'u adliyeye sevk edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalanmıştı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Etiketler : Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçlarla Mücadele Maltepe Belediyesi
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