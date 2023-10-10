Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK üslerinin "meşru hedef" olduğu açıklamasından sonra başlayan harekat sürüyor. TSK önceki akşam Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı teröristlerin kullandığı petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefi imha etti. Milli Savunma Bakanlığı terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla aralıksız vurulduğunu duyurdu.

MALİKİYE'DE NOKTA ATIŞ

Suriye'nin kuzeyinde önceki akşam vurulan hedefler netleşti. Operasyon, örgütün Malikiye'deki sözde asayiş karargahına düzenlendi. "Huveynreş" kod adlı Muham-med Temi öldürüldü. SİHA ile vurulan elebaşı hakkında dikkat çeken bilgilere ulaşıldı.

BAHOZ DA O EVDEN ÇIKTI

1980'lerden bu yana PKK'nın terörist yetiştirme kampına dönen Malikiye'ye bağlı Mirka Mir köyünde yaşayan ailenin tamamının örgüte destek verdiği öğrenildi. Öldürülen Temi'nin annesi Aveşe Temi 1991'de bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşüp "Gerillaların anası" lakabını almıştı. Temi ailesi evini örgütün ideoloji merkezine dönüştürdü. "Bahoz Erdal" kod adlı PKK elebaşı Fehman Hüseyin'in de bu evde eğitim aldığı belirtiliyor.

TEMİ'NİN SON ÇOCUĞU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Temi'lerden PKK saflarında 16 terörist öldü. Temi'nin örgüte katılan ilk çocuğu Janda Temi. Beka Vadisi'nde eğitim alıp dağa çıkan Janda Temi 1994'te Siirt'te etkisiz hale getirildi. Temi'nin diğer kızı Rohani de o yıl örgüte katıldı. O da 1997'de Zaho Dağı'nda öldürüldü. PKK'ya yıllardır lojistik ve insan kaynağı desteği veren Aveşe Temi 2020'de öldü. Son operasyonla Temi'nin üçüncü çocuğu M. Temi de etkisiz hale getirildi.

150 PKK'LI ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, devam eden harekata ilişkin bilgi verdi. Milli Savunma Üniversitesi ve Harp Enstitüleri'nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Güler, 1 Ekim'den bu yana bölgede 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı: "1,3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150'den fazla terörist de etkisiz hale getirildi. Bir kez daha vurgulamak isterim ki PKK/KCK, PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'taki tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir."