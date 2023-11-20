20 Kasım 2023 Pazartesi 09:34:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 09:34:00
Maliki: Filistinlileri tamamen yok etmeyi umuyorlar
Kaynak: AA
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Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki, İsrail'in Gazze'deki çatışmanın 'tüm savaşları sona erdirecek son savaş' olduğunu savunduğunu açıkladı. Maliki, "Filistinlileri tamamen yok etmeyi umuyorlar." dedi.
Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki, İsrail'in Gazze'deki çatışmanın 'tüm savaşları sona erdirecek son savaş' olduğunu savunduğunu açıkladı. Maliki, "Filistinlileri tamamen yok etmeyi umuyorlar." dedi.