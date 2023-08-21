Malezya'dan TUSAŞ'a övgü: Kapasitesini aktif biçimde artırıyor

Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama, TUSAŞ'ın üretim kapasitesi, Malezya ve Endonezya dahil yurt dışında açtığı ofisler ve personel yapısını anlatan geniş bir haber yayımladı.

Haberde, Malezya ve Endonezya basınından temsilcilerin TUSAŞ'ın Ankara'daki üretim tesislerini ziyaret etmek ve İstanbul'da düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 2023'e (IDEF'23) katılmak üzere davet edildiği aktarıldı.

Türkiye'nin havacılık sanayisindeki lider kuruluşu TUSAŞ'ın, 2028 yılına kadar dünyanın en büyük 10'uncu savunma şirketi olma hedefiyle savunma ve havacılık teknolojileri alanındaki kapasitesini aktif şekilde geliştirdiğine değinildi.

Haberde, TUSAŞ'ın Ankara'da 600 futbol sahası büyüklüğünde 700 bin metrekareden daha geniş alanı kapsayan tesislerinde, son teknoloji ürünleri üretme kapasitesini artırmak için özenle çalıştığı ve bu doğrultuda Türkiye'de yaklaşık 6 bin mühendis ve 6 bin teknisyenin daha işe alındığı bilgisi verildi.

Şirketin, üretim kabiliyetlerini genişletmek amacıyla Malezya ve Endonezya dahil olmak üzere yurt dışında da çeşitli ofisler açtığı ifade edilen haberde, Malezya'da 80, Endonezya'da ise 30 yerel mühendis istihdam ettiği belirtildi.

Havacılık ve uzay sanayinde 50. yılını kutlayan TUSAŞ'ın, bugüne kadar sabit kanatlı platformlar, döner kanatlı platformlar, insansız hava aracı (İHA) sistemleri, uzay sistemleri ve uçak parçaları ürettiği kaydedildi.

İHA SİSTEMLERİNE MALEZYA VE ENDONEZYA'DAN BÜYÜK İLGİ



Haberde ANKA başta olmak üzere insansız hava araçlarıyla da tanınan TUSAŞ'ın İHA sistemlerinin, Malezya ve Endonezya tarafından büyük ilgi gördüğüne değinildi.

Malezya'nın 3, Endonezya'nın ise 12 ünite keşif ve gözetleme İHA'sı sipariş verdiğine işaret edilirken, üretilen İHA'ların tamamen yerli üretim, yerli tasarım, yerli yapım olduğunu ve yerli testlerden geçtiğine vurgu yapıldı.

ANKA-3 insansız savaş uçağının taksi testinin son aşamalarında olduğu ve ilk uçuşu için gün sayıldığı bilgisi verildi.

UZAY SİSTEMLERİ VE UÇAK PARÇALARI ÜRETİMİ



Şirketin 2002'de uzay projelerine başladığı ve haberleşme ile gözlem uyduları üretme kabiliyetini artırmaya devam ettiğine yer verilen haberde, bugüne dek Ankara'daki tesisinde 6 uydu geliştirildiği belirtildi.

En son nisan ayında uydu atışı yapan şirketin, bir sonraki fırlatmayı ise gelecek yılın ortasında yapmayı planladığı ifade edildi.

TUSAŞ'ın yabancı müşterileri için askeri ve ticari uçak parçaları ürettiğine değinilerek, bunlar arasında Airbus 220/320/330/350/400M uçakları ile Boeing 737 ve 787 uçaklarının parça ve bileşenleri yer aldığı bildirildi.

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF'23, 25 Temmuz'da başlamış ve fuara savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren 55 ülkeden 1461 firma katılmıştı.

TUSAŞ, EN BÜYÜK 10 SAVUNMA ŞİRKETİNDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYOR



TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Bernama ajansıyla yaptığı röportajda, halihazırda en büyük 60 savunma şirketi arasında yer alan şirketin, sıralamanın ilk 10'unda yer alma hedefinin gerçekleşeceğine ilişkin güvenini dile getirdi.

Şirketin son teknoloji savunma ürünleri üretmedeki becerisinin kanıtı olarak milli savaş uçağı KAAN'ı örnek gösteren Kotil, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı geliştirmek için gerekli teknolojiye, mühendislik altyapısına ve üretim kabiliyetine sahip birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi.

Kotil, KAAN gibi bir savaş uçağını üretmek için büyük bir şirket olunması gerektiğinin altını çizdi.

"KAAN'ın neredeyse uçmaya hazır olması aerodinamik testler, mekanik testler ve üretim, hidrolik sistem, vuruş sistemi gibi şeyleri bir araya getirdiğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Kotil, KAAN'ın şirketin en büyük projesi olduğunu kaydetti.

MALEZYA'DAN DAHA FAZLA MÜHENDİS İSTİHDAM EDİLMESİ PLANLANIYOR



Kotil, Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan ve nisan ayındaki ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan HÜRJET deneyiminden çok şey öğrendiklerine değindi.

HÜRJET'te elde ettikleri başarının, KAAN için de geçerli olmasını umduğunu dile getiren Kotil, KAAN'ın 2023'ün sonuna kadar gökyüzünde yerini almasını beklediğini ifade etti.

Kotil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen ilk milli hava aracı HÜRKUŞ'un ise şirketin en çok satan ürünlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

TUSAŞ'ın Malezya'nın Cyberjaya şehrindeki tesisinde HÜRJET ve HÜRKUŞ için uçuş kontrol bilgisayarları tasarlayarak üretildiğini aktaran Kotil, şirketin Malezya'dan daha fazla mühendis istihdam etmeyi planladığını kaydetti.

ATAK HELİKOPTERLERİ NİJERYA VE FİLİPİNLER'E İHRAÇ EDİLİYOR



TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu ise ATAK helikopterlerinin, TSK tarafından kullanıldığını ve Filipinler ile Nijerya'ya ihraç edildiğini söyledi.

Filipinler ve Nijerya'nın altışar adet ATAK helikopteri sipariş ettiğini, Filipinler'e teslimatın 2023'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanacağını ifade eden Demiroğlu, "Her şey yolunda gidiyor, çok memnunlar. 6 ünite daha sipariş etmeyi düşündükleri bilgisini aldık." dedi.

Demiroğlu, Nijerya'ya da teslimat hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, gelecek birkaç ay içinde 6 üniteden 2'sinin teslimatının tamamlanmış olacağını ifade etti.

Özellikle terörizmin en büyük tehditlerden biri olduğu ülkelerden daha fazla gözetleme keşif uçağı siparişi beklediğini kaydeden Demiroğlu, ATAK helikopterlerinin TSK tarafından kullanılıyor olması ve başka ülkelere ihraç edilmesinin cazibe yarattığına işaret etti.