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04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:58:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:58:00

Malezya Başbakanı İsmail Sabri'den Türkiye'ye ziyaret

Kaynak: AA

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Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, ikili ilişkileri ve ekonomik bağları güçlendirmenin yanı sıra havacılık ve savunma sanayisinde iş birliğini ilerletmek amacıyla yarın Türkiye'ye 4 günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kuala Lumpur

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Mustafa Kamal, Bernama haber ajansına verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleştirilecek ziyarette, iki ülkenin salgın sonrası dönemdeki iş birliğinin ele alınmasının beklediğini söyledi.

İki lider arasındaki görüşmenin, Malezya ve Türkiye arasındaki iş birliği için daha fazla fırsat açacağını belirten Sazali, "İki liderin ikili iş birliğinin yanı sıra Ukrayna ve gıda güvenliğiyle ilgili konuları görüşmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Sazali, Başbakan'ın çarşamba günü Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki büyük şirketlerinden Makina ve Kimya Endüstrisi AŞ ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Başbakan İsmail'in perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Malezya ve Türkiye heyetleri arasındaki toplantıya katılması planlanıyor.

Etiketler : Malezya uzay sanayi kimya Sazali
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