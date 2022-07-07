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07 Temmuz 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 15:12:00

Başkan Erdoğan: 2024 yılı için 5 hedef milyar dolar

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı için hedeflerinin 5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Görüşmelerde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İş birliğimizi ileri taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Sayın Başbakanı'nın teklifi üzerine ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık.

Gıda güvenliği, enerji gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz.

Görüşmelerimizde güncel konular üzerinde de durduk. İslam dünyasını yakından ilgilendiren meseleleri ele aldık.

Etiketler : Malezya Başbakanı ANKARA BAŞKAN ERDOĞAN
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