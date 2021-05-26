Maldivler'den kazançlı döndüler

Son dönemde ünlülerin uğrak yeri haline gelen Maldivler tatilinin sırrı ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Kerem Bürsin, Ebru Şahin ve Cedi Osman, okyanus ötesine giderek tatil sezonunu başlattı. Kaldıkları otelin ismini sosyal medyadan paylaşarak reklam yapan ve tatillerini bedavaya getiren oyuncuların, bunların yanı sıra bir de reklam ücreti aldığı iddia edildi. Yaptıkları milyonlar tarafından takip edilen oyunculardan Serenay Sarıkaya'nın bir haftalık seyahati için 25 bin euro aldığı kulislerde konuşuldu. Beş günlük tatil yapan Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in 30 bin euro, hali hazırda tatilleri devam eden Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın ise 20 bin euro aldığı iddia edildi.

