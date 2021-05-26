  • BIST
    1409.85
  • Dolar
    8,4436
  • Euro
    10,3326
  • Altın
    517,0000
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Teslim olan kadın teröristlerden çarpıcı sözler!
Turkcell sponsorluğunda İK Trendleri Zirvesi gerçekleşecek
Başkan Erdoğan'dan "Netanyahu" benzetmesi yapan Akşener'e cevap!
'Altın çocukları' böyle motive etmiş! Tüm detaylar ortaya çıktı
Dünyanın konuştuğu olayla ilgili ilk açıklama
Başkan Erdoğan: İçişleri bakanımızın yanındayız, bu tezgahı bozacağız
KOBİ'lere "2021 Nefes Kredisi" desteği
Rus ajansın karalama kampanyası deşifre oldu! Türkleri hedef almak...
Biden'ın adayından skandal açıklama: Seçim vaadi Türkiye
Başkan Erdoğan ABD'li CEO'larla görüşecek
PKK'lı terörist hendeklerden kaçtı SİHA'dan kaçamadı
Macron'un yeni hedefi Belarus!
Dünya sıraya girdi: Türkiye'den SİHA istediler
Kalbimin en kıymetlisi Sıla
Sürpriz birliktelik
İngiltere Başbakanı Johnson'dan ses getirecek açıklama
Rusya'ya karşı hamle! Merkel: Anlaştık
160 adet C-17 yükü kadar malzemeyi ülkeden çıkardılar! Tarih belli oldu
Çin'den korkutan koronavirüs haberi
Pekin yönetimi ABD'nin yerini mi doldurmaya çalışıyor? Gözünü Suriye'ye dikti
Demir Kubbe'nin sonu mu?
Maldivler'den kazançlı döndüler
Dizi bitti şimdi tatil
Bodrum'da milyonluk yatırım
26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:30:00

Maldivler'den kazançlı döndüler

ABONE OL

Maldivler'de yaz sezonunu açan ünlü isimlerin tatillerini yaptıkları paylaşımlarla bedavaya getirirken reklam ücreti olarak da en az 20 bin euro aldığı iddia edildi.

Son dönemde ünlülerin uğrak yeri haline gelen Maldivler tatilinin sırrı ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Kerem Bürsin, Ebru Şahin ve Cedi Osman, okyanus ötesine giderek tatil sezonunu başlattı. Kaldıkları otelin ismini sosyal medyadan paylaşarak reklam yapan ve tatillerini bedavaya getiren oyuncuların, bunların yanı sıra bir de reklam ücreti aldığı iddia edildi. Yaptıkları milyonlar tarafından takip edilen oyunculardan Serenay Sarıkaya'nın bir haftalık seyahati için 25 bin euro aldığı kulislerde konuşuldu. Beş günlük tatil yapan Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in 30 bin euro, hali hazırda tatilleri devam eden Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın ise 20 bin euro aldığı iddia edildi.

Etiketler : MALDİVLER Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin Ebru Şahin Cedi Osman
Müge'den ‘bereket' hediyesi

Müge'den ‘bereket' hediyesi
Ayrılığın acısını anlattı

Ayrılığın acısını anlattı
3 milyon dolarlık geri dönüş

3 milyon dolarlık geri dönüş
Pandemide 148 şarkı

Pandemide 148 şarkı
Çok izlenmek istiyor

Çok izlenmek istiyor
En çok Burak konuşuldu

En çok Burak konuşuldu
Demet'e ‘Eurovision' tepkisi

Demet'e ‘Eurovision' tepkisi
Serdar cover'ı

Serdar cover'ı
Maskesiz yürüyüş

Maskesiz yürüyüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER