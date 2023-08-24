Malazgirt'te zafer kutlamaları başladı
Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katılanlar, birçok ilin el sanatları atölyelerini gezebilecek, kökbörü, atlı cirit, ok atma ve güreş müsabakalarını izleyebilecek.
Muş'un Malazgirt ilçesinde bugün başlayan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katılanlar, birçok ilin el sanatları atölyelerini gezebilecek, kökbörü, atlı cirit, ok atma ve güreş müsabakalarını izleyebilecek. Bayraklı fener alayı yürüyüşünün yapılacağı ilçede, çocuklara yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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