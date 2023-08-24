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24 Ağustos 2023 Perşembe 07:23:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 07:23:00

Malazgirt'te zafer kutlamaları başladı

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Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katılanlar, birçok ilin el sanatları atölyelerini gezebilecek, kökbörü, atlı cirit, ok atma ve güreş müsabakalarını izleyebilecek.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bugün başlayan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katılanlar, birçok ilin el sanatları atölyelerini gezebilecek, kökbörü, atlı cirit, ok atma ve güreş müsabakalarını izleyebilecek. Bayraklı fener alayı yürüyüşünün yapılacağı ilçede, çocuklara yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etiketler : Malazgirt Muş kökbörü
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