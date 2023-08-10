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10 Ağustos 2023 Perşembe 12:15:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 12:15:00

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar başladı

Kaynak: AA

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23-25 Ağustos tarihinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar başladı.

İlçenin Çarho mevkisinde kurulan, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu 150 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi'nde yapılacak etkinliklere, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Oba alanında incelemelerde bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacaklarını ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımızı en sağlıklı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Obamızda çadırlarımızı kurduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm konuklarımızı birlikte ağırlayacağız. Bakanlarımızı, kuvvet komutanlarımızı, her zaman olduğu gibi ecdat mirası bölgede ağırlamaya devam edeceğiz. Bu milli kültürümüzün, mirasımızın ihyası ve devamıyla alakalı hiçbir zorluk ve sorun yaşamadan işlerimizi yürüteceğiz. Obamızda başta han çadırı olmak üzere 51 çadırımız tamamlanmış oldu."

Herkesi Ahlat ve Malazgirt'te yapılacak kutlamalara davet ettiklerini belirten Çoban, "Ahlat kutlamalarında var olan tüm etkinliklerin devamını daha da görkemli şekilde sağlamaya devam edeceğiz. Alanda atlı gösteriler, geleneksel oyunlarımız olacak. Kültürel zenginliklerimiz çadırlarda sergilenecek. Konserlerimiz olacak. Hemşehrilerimizle bu yıl alanda güzel bir kutlama yapacağız." diye konuştu.

Etiketler : malazgirt zaferi kutlama bitlis ahlat
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