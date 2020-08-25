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25 Ağustos 2020 Salı 16:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 16:09:00

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü'nde Başkan Erdoğan Bitlis'te

Kaynak: IHA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere eşi Emine Erdoğan'la kente geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan; eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Bugün gerek Selçuklu’nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat’ta gerekse buradan inşallah yarın sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte külliyemizin açılışını yapacağız. Bu vesile ile bu güzel gençlik kampımızın gençlerimize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Gerek İçişleri Bakanlığımıza gerekse işletmesini yürütecek Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kurdelenin kesilmesi sonrası Başkan Erdoğan beraberindekiler ile birlikte gençlik kampını ziyaret ettikten sonra buradan ayrıldı.

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