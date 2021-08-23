VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
Recep Dağıstanlı “Sinirli Yaprak Çoğu Hastalıklarda Çok Etkili”
Türkiye otizm farkındalık karnesi yenilendi!
ABD, Güney Kore'deki askeri üslerine Afgan mültecileri yerleştirecek
İETT yine şaşırtmadı
Kılıçdaroğlu böyle açığa düştü
Taliban'ın kritik kararlarına bu 6 isim yön verecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kırım mesajı
FETÖ'cülerden yakalanmamak için akılalmaz yöntem
Rusya ile Ukrayna arasında casusluk krizi
Türksat 5A'ya yurt dışı yolu gözüktü
Daniel Schmidt: Türkiye'yi Ziyarete geldi
İHA ordusu geliyor
Kripto para piyasalarında son durum ne?
Aşı kısırlığa neden olur mu? Prof. Dr. Arıca merak edilen soruya cevap verdi!
"Ankara" karargahında yoğun mesai
Türkiye'den şefkat eli uzandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin yeni yol haritasını ele alacağız
ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Her yerde ve her zaman hazırız
ASELSAN üretti: Afet ve acil durumlarda kesintisiz iletişim
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Rusya sinyali verdi: S-400 verebiliriz
Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Taliban'dan beklenen hamle! Pencşir için harekete geçtiler
23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:39:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:39:00

Malazgirt zaferine görkemli kutlama! Birlikte katılacaklar

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 bin metrekare alana inşa edilen ve Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak. Kutlamalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek programla kutlanacak. Törene, 60 ülkeden büyükelçi de katılacak.

Bugün başlayan ve 26 Ağustos'a kadar Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenecek programlar kapsamında, atlı okçuluk, okçuluk, cirit atma, güreş ve geleneksel sporlar yapılacak. Kutlamalarda, yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, kökbörü gibi etkinlikler düzenlenecek, Anadolu'dan gelen ozanlar türkülerini söyleyecek. Yine, 12 ülkenin yemekleri etkinlik kapsamında sergilenecek.

ÇADIRLAR KURULDU

Malazgirt'te kutlamaların yapılacağı 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'na Sultan Otağı ile 16 çadır, Ahlat Millet Bahçesi'ne ise 1071 Sultan Alparslan Otağı ile 50 çadır kuruldu. Yazın serin kışın sıcak olma özelliği bulunan ve keçeden yapılan çadırlar, rengârenk süslemeleriyle dikkati çekiyor. Asırlarca yörede barınma amacıyla kullanılan ve bugüne ulaşan çadırların üzerindeki motifler, sahiplenmeyi, özgürlüğü ve kucaklaşmayı temsil ediyor.

AÇILIŞI YAPILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede 400 bin metrekare alana inşa edilen ve Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak. Ayrıca, burada kurulan çadırları gezecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük Türk ve İslam kabristanlığı olan Selçuklu kabristanlığını ziyaret edecek.

Diğer yıllardan farklı olarak 60 yakın ülkeden büyükelçi de Ahlat'taki kutlamalara katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu büyükelçilerle görüşmeler de gerçekleştirecek. Yine, birçok ülkeden bakanlar da kutlamalarda olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos'ta da Malazgirt'teki kutlamalara katılacak. Tarihi Milli Park'ta vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan'ın, 2023 ve 2071 hedeflerine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Programa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılabileceği belirtiliyor.

3 GÜNLÜK ZİYARET

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt programının ardından aynı gün Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. 2 gün sürecek ziyaretin ardından 28 Ağustos'ta da Karadağ'a geçmesi beklenen Erdoğan, önemli temaslarda bulunacak.

Etiketler : Malazgirt Zaferi BAŞKAN ERDOĞAN DEVLET BAHÇELİ Ahlat
'El Kızı'na dahil oldu

'El Kızı'na dahil oldu
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Messi hayranı çıktı

Messi hayranı çıktı
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
Saygı 2'nin seyirci heyecanı

Saygı 2'nin seyirci heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER