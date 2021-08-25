Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar

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25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:46:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:56:00

Malazgirt zaferi 950 yaşında... Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında Ahlat etkinlik alanınında konuşma yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında Ahlat etkinlik alanını ziyaret ediyor.

Erdoğan, "2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz." diye konuştu.

Erdoğanın açıklamalarından satır başları şöyle; Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin 950. yılında bu toprakların vatanımız haline gelmesi ve o şekilde kalması için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Dünyada her şehirin farklı bir hikayesi vardır. Ahlat'ın ki ise tamamen kendine özgüdür. Bu şehir hep doğu ve batı medeniyetleri arasında körpü meziyetleri görmüştür. Orta Asya'dan Batı'ya doğru yönelen Müslüman Türk göçenlerinin toplanma alanı olmuştur. Ahlat için taşların konuştuğu şehir derler. Anadolu'nun Orhun Abideleri diyebileceğimiz Ahlat Mezar taşları, milletimize ait tapu senedi hükmündedir. Gençlerimizin çok daha büyük başarılara imza atacağından şüphe duymuyorum.

Ahlat günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor. Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü unvanını taşıyan Selçuklu Mezarlığı bizim burada varlığımızın hafıza taşlarıdır. Bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka toplumlara yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz. Biz buranın neresi olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında da bu şehrin çok büyük önemi vardır.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan BİTLİS AHLAT MALAZGİRT ZAFERİ
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