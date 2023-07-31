Malatya'nın Kuyulu Mahallesi'nde depremzedeler köy evlerine yerleşiyor

Malatya'da depremzedeler için 66 bin çok katlı afet konutu, 25 bin de kırsal konut inşa edilecek.

İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği kentte Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yapılan 49 köy evinden tamamlananlar hak sahiplerine teslim edildi.

Kentte depremzedeler için inşa edilen ilk köy konutlarını alan hak sahipleri, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"BU KADAR HIZLI YAPILACAĞINA İNANMIYORDUM"



Kıbrıs gazisi depremzede Mehmet Karadaş, 6 Şubat'ta meydana gelen depremi unutamadığını söyledi.

Yaşananları "afet" olarak gördüğünü anlatan Karadaş, "Ben buna afet diyorum, deprem bir yeri vurur geçer, bu 11 ili etkiledi. Allah devletten razı olsun o günlerde bize çadır, yiyecek ve içecek verdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bu işe el atan herkesten Allah razı olsun. Bir çivi çakana, Silahlı Kuvvetlerimize, Valimize teşekkür ettim, bizi perişan etmediler." dedi.

Köy konutunun teslim edilmesinin memnuniyeti içerisinde olduğunu dile getiren Karadaş, "İçinde her şey var, dört dörtlük. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, kanepe, halı, yatağa kadar her şeyi verdiler. Evi teslim ettiklerinde çok duygulandım, ağlayacaktım. Çok perişanlık çektik. Allah razı olsun, devlet bize bu evi verdi." diye konuştu.

Deprem birçok şehirde yıkıma neden olduğu için konutların bu kadar hızlı yapılacağını düşünmediğini belirten Karadaş, "Bu kadar hızlı yapılacağına inanmıyordum, senelerce sürer diyordum. Bize kısa sürede teslim edildi." ifadesini kullandı.

"AĞLADIM, KENDİMİ TUTAMADIM"



Depremzede Ali Seydi Fırat da depremde ağır hasar gören evinden oğlunun kendisini taşıyarak çıkardığını söyledi.

Bir süre çadırda daha sonra konteynerde kaldığını anlatan Fırat, yaşadıklarını unutamadığını ifade etti.

Fırat, konutların yapım süreciyle ilgili, "Mucize oldu, devletimiz iyi çalıştı, konutlar hemen hemen bitme aşamasına geldi. Konutum teslim edildiğinde ağladım, kendimi tutamadım. Evim 120 metrekare eşyaları da içine yerleştirdiler, mükemmel yani, eşyaları devletimiz karşıladı. Terliklerimize kadar koymuşlar sağ olsunlar." dedi.

"DEVLET SÖZ VERDİ, BİR AN ÖNCE YAPTI"



Depremzede Osman Şişman da evinin depremlerden ağır hasar görmesi nedeniyle bir süre çadır ve konteynerde, sonra da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giderek torununun yanında kaldığını anlattı.

Konutların hızlı yapıldığını belirten Şişman, "Devlet söz verdi, bir an önce yaptı. Yaşadığımız evler böyle değildi. Evlerimiz çok güzel. Allah devletimizden milletimizden razı olsun." diye konuştu.