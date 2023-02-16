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16 Şubat 2023 Perşembe 00:06:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 00:06:00

Malatya'daki depremde yıkılan binalarla ilgili 7 zanlıya tutuklama

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde Malatya'da yıkılan binalarla ilgili 7 şahıs tutuklandı.

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 zanlının tutuklandığı, 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'ya talimat yazılarak haklarında yurt dışı yasağı tedbir kararı alındığı dile getirilen açıklamada, 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgisine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Etiketler : deprem Malatya asrın felaketi

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