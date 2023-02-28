28 Şubat 2023 Salı 10:29:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 10:29:00
Malatya'daki 5,6'lık depremde can kaybı 2 oldu: 32 kişi kurtarıldı, 140 yaralı
Son Dakika Haberleri.. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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