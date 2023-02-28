Malatya'daki 5.6 'lık depremde can kaybı 2 oldu
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan Bedih Kış'ın(29) cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan Bedih Kış'ın(29) cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Dün yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralı sayısı da 110.