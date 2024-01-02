Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.
Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi.
Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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