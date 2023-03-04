VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
04 Mart 2023 Cumartesi 17:18:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 17:18:00

Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 89 bin 676 bağımsız bölüm tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından şu ana kadar yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 89 bin 676 bağımsız bölümün tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 126 bin 814 binanın olduğu kentte, 365 bin 45 bağımsız bölümün bulunduğu, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 31 bin 604 binanın bulunduğu belirtildi.

Şu ana kadar acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı 89 bin 676 bölümün tespit edildiği vurgulanan açıklamada, 70 bin 939 konut ile 14 bin 398 ticarethanenin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından kentte 4 bin 34 çadırın kurulduğu, 35 bin 837 çadırın dağıtıldığı, 1982 de konteyner kurulduğu ifade edildi.

Etiketler : malatya deprem bina hasarlı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX