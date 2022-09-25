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25 Eylül 2022 Pazar 11:06:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 11:06:00

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde Kayseri yönüne giden Murat Yavuz (59) idaresindeki 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı 34 FDK 660 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Leyla Yavuz (58), Fatma Yavuz (34), Tarık Yavuz (36) ve Beril Su Yavuz (7) yaşamını yitirdi, Batın Kaan Yavuz (14) ise yaralandı.

Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tır sürücüsü H.D, gözaltına alındı.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Etiketler : malatya kaza trafik kazası
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