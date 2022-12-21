Malatya'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 25 gözaltı
Kaynak: AA
Malatya'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Son 2 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı olan ve bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunarak örgütte görev aldığı belirlenen 26 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
OPERASYONDA 9'U DEAŞ, 16'SI PKK/KCK-PYD/YPG'Lİ 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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