Malatya'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 25 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Son 2 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı olan ve bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunarak örgütte görev aldığı belirlenen 26 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA 9'U DEAŞ, 16'SI PKK/KCK-PYD/YPG'Lİ 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.