VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Die Welt: Türkiye önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor
Tırla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
Zelenskiy'nin uçağı ABD'ye iniş yaptı
Başkan Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi!
Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı
21 Aralık 2022 Çarşamba 15:43:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 15:43:00

Malatya'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 25 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Malatya'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Son 2 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı olan ve bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunarak örgütte görev aldığı belirlenen 26 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA 9'U DEAŞ, 16'SI PKK/KCK-PYD/YPG'Lİ 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Etiketler : İl Jandarma Komutanlığı DEAŞ PKK/KCK-PYD/YPG operasyon
Miss gibi aşk

Miss gibi aşk
44 günde boşandı 23 günde barıştı!

44 günde boşandı 23 günde barıştı!
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
3 milyonluk anlaşma

3 milyonluk anlaşma
‘Roza' sevinci

‘Roza' sevinci
Cüzdanını buldu

Cüzdanını buldu
'Bir gecede ünlü oldum'

'Bir gecede ünlü oldum'
Konser hatırası

Konser hatırası
4. kez Hatay'da

4. kez Hatay'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX