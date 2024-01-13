Malatya'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik koordineli çalışmalar kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda dijital materyaller, tabanca, tüfek, metal arama dedektörü ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.