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13 Ocak 2024 Cumartesi 22:41:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 22:41:00

Malatya'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik koordineli çalışmalar kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda dijital materyaller, tabanca, tüfek, metal arama dedektörü ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : terör PKK/KCK operasyonu gözaltı
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