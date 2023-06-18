Malatya'da korkutan deprem!
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada depremin derinliğinin 7,6 km olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-06-18
Saat:18:36:28 TSİ
Enlem:38.202 N
Boylam:38.619 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/x2nRIud8I0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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