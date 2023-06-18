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18 Haziran 2023 Pazar 18:45:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 18:45:00

Malatya'da korkutan deprem!

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AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada depremin derinliğinin 7,6 km olduğu belirtildi.

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