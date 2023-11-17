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17 Kasım 2023 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 18:25:00

Malatya'da hasarlı binalar yıkıldı

Kaynak: AA

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Malatya'da ağır hasarlı iki bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki biri 12, diğeri 13 katlı iki binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirlenen bölümlerine 240 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 370 kapsül yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak bina yıkıldı.

Etiketler : MALATYA AĞIR HASARLI BİNA KONTROLLÜ YIKIM
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