Malatya'da hasarlı binalar yıkıldı
Kaynak: AA
Malatya'da ağır hasarlı iki bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki biri 12, diğeri 13 katlı iki binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirlenen bölümlerine 240 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 370 kapsül yerleştirdi.
Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak bina yıkıldı.
- Malatya'da hasarlı binalar yıkıldı
- AB'den İsrail sorununa Filistin'de iki devletli çözüm mesajı
- 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' çevrim içi yapılacak
- DMM, İsrail'in algı operasyonunu bozdu! Görüntülerin aslı başka çıktı
- 9 şüpheli tutuklandı: 'Sarallar' suç örgütüne operasyon!
- DSÖ'den Gazze için Türkiye mesajı: "Memnuniyetle karşılıyoruz"