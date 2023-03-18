Malatya'da "konteyner çarşı" kuruluyor

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18 Mart 2023 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 13:00:00

Malatya'da esnafın ticaretini devam ettirebilmesi için "konteyner çarşı" kuruluyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf için oluşturulan "konteyner çarşı"daki iş yerleri, noter huzurunda çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çok sayıdaki iş yeri de kullanılamaz hale geldi. İş yerleri yıkılan esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Turgut Özal Mahallesi'nde yapımına başlanan 100 prefabrik iş yerinin inşasında sona yaklaşıldı.

Oluşturulan "konteyner çarşı"nın ilçe ve kentin normale dönmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ticaretin devam etmesi ve hayatın tekrar normale dönmesi için gayretle çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki Gündüzbey ve Dilek mahallelerinde de konteyner iş yerleri kurmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Normal zamanda da bunlar konut olarak kullanılabilecek. Küçük işletmeler için düşünmüş olduğumuz yerler ve 500 konteynerin bir arada olduğu iş yerleriyle ilgili çalışmalarımız da var. Şehrin muhtelif yerlerinde küçük kümeleşmiş, tekleme kalmış ve ticaretini yapmakta zorlanan esnafımız için de alanlar belirledik. İlçemiz genelinde 5-6 noktada toplu konteyner düşündük ama bunlar daha küçük işletmeler olduğu için daha fazla önemsiyoruz."

Esnafın bir an önce kalkınması için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Çınar, "Burada toplamda 100 konteyneri esnafımızın ticaretini devam etmesi için planladık. Büyük kısmını yerleştirdik. Diğerlerini de aşama aşama tamamlayacağız. Esnafımızdan iş yerleri ağır hasarlı veya yıkık olan yerlerle ilgili almış olduğumuz taleplerden noter huzurunda kura çekerek ilk teslimatları yapacağız. Hızlı şekilde buralarda ticareti başlatarak hayatın normal akışına dönmesi için ilk adımı atacağız." ifadelerini kullandı.

Depremlerden etkilenen esnafı faaliyetlerine başlatarak bölgeyi ayağa kaldıracaklarını dile getiren Çınar, "Tuhafiyeden kasaba, berberden kuaföre, manavından börekçiye kadar küçük işletmelerin işlerini devam ettirebilmesi için planladık. İnşallah bugünden itibaren dükkanlarını teslim edeceğiz." dedi.

Etiketler : malatya esnaf konteyner ticaret

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