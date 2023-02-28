Malatya'da en acı bekleyiş!

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28 Şubat 2023 Salı 08:17:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 08:17:00

En acı bekleyiş: Anne baba, enkaz çalışmasından iyi haber almayı bekliyor

Kaynak: İHA

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Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Buhara Apartmanı'nın enkazı altında kalan Bedih Kış'ın anne ve babası çalışmaları büyük bir umutla uzaktan takip ediyor.

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedih Kış'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, bölgeye gelen şahsın anne ve babası çalışmaları büyük bir umutla uzaktan takip ediyor.

Malatya'da dün 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarının bir bölge dışında tamamlandığı kentte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Çalışmaları bölgeye gelen Bedih Kış'ın anne ve babası ile aile yakınları da cadde üzerinde yakılan ateş etrafında takip ediyor.

Etiketler : Malatya Arama kurtarma çalışmaları Bedih Kış

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