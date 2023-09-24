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24 Eylül 2023 Pazar 16:12:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 16:12:00

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: IHA

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Malatya'da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen 4 ayrı operasyonda bin 76 adet sentetik ecza hap, 601 gram esrar, 195 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 7 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından hastaneye getirilerek sağlık raporları alınan 7 zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu malatya malatya uyuşturucu operasyonu
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