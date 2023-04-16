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Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 4 katlı bina kısmen çöktü
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16 Nisan 2023 Pazar 00:12:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 00:12:00

Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 4 katlı bina kısmen çöktü

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Malatya'daki 4 katlı binanın bir kısmı çöktü.

Depremlerde ağır hasar alan İzzetiye Mahallesi Özbek Sokak'taki 4 katlı ağır hasarlı binanın giriş katındaki kolonun yıkılması sonucu, binada çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, daha önceden boşaltılan binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti.

Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Etiketler : Deprem Kahramanmaraş deprem
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