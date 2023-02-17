Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 13 kişi tutuklandı

Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 13 kişi tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Diğer dört şüphelinin işlemleri ise sürüyor.