Malatya'da deprem! AFAD duyurdu
AFAD, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-03-09
Saat:21:53:38 TSİ
Enlem:38.04167 N
Boylam:37.67944 E
Derinlik:11.27 km
Detay:https://t.co/m4RarUVoBC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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