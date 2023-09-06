Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kaynak: AA
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.
Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binalar 214 kilogram patlayıcı ve 2 bin 600 kapsül kullanılarak ortadan kaldırıldı.
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