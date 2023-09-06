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06 Eylül 2023 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 16:17:00

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kaynak: AA

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Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binalar 214 kilogram patlayıcı ve 2 bin 600 kapsül kullanılarak ortadan kaldırıldı.

Etiketler : malatya deprem ağır hasarlı yıkım
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