Malatya'da ağır hasarlı apartmanın yıkımına başlandı
Kaynak: AA
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'daki 6 katlı apartmanın yıkımına başlandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkımına başlandı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor.
Ekibin saha sorumlusu Hasan Basri Kasap, 18 kişinin görev yaptığı yıkımın bir hafta süreceğini söyledi.