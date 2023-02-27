Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

ENKAZDAN BABA İLE KIZI KURTARILDI



depremde yıkılan Şeyh Bayram Mahallesi Destek Sokak'taki binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye, asker ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma Deliktaş kurtarıldı.

Baba ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aziz ve Şeyma Deliktaş'ın evlerine eşya almak için girdikleri öğrenildi.

APARTMANIN ÖNÜNDEYKEN BİNA YIKILDI



Görgü tanıklarından Rüzgar Mehmet Bilici, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kendisinin, kızının ve akrabalarının evinin yıkıldığını, deprem sonrasında Ankara'ya gittiğini, bugün de kente döndüğünü anlattı.

Kayınbabasının hasar gören evine bakmak istediklerini, bu sırada Yılmaz Deliktaş ve Şeyma Deliktaş'ın eve girdiğini dile getiren Bilici, "Girmeyin dedik, zaten 3 saniye sürdü. Apartmanın önündeydim. O sırada birden bina yıkıldı. Bağırdım ama yapacak bir şey yok. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. 'Devlet yok, yardım etmiyor' diyorlar ya, nankörler. Devletimiz de milletimiz de var, burada." dedi.

AFAD BAŞKANI SEZER: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



AFAD Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'daki depremin ardından ekiplerin helikopterlerle olay bölgesine sevk edildiğini belirterek, "Maalesef depremde 1 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

Sezer, arama kurtarma çalışmalarının özellikle 5 binada yoğun şekilde devam ettiğini bildirerek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden itibaren neredeyse üç dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların birçoğu 5 ve üzeri büyüklükte." dedi.

Bölgedeki hasarlı binalardan uzak durulması yönünde vatandaşları uyardıklarını hatırlatan Sezer, şöyle devam etti:

"Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Eşya tahliyesi zaten yasaklanmıştı. Bu tür tahliye işlemlerini de kesinlikle yapmasınlar, binalara girmesinler. Vefat eden vatandaşımıza, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ENKAZ'DAN 32 KİŞİ KURTARILDI, 2 BİNADA ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR



AFAD Başkanı Sezer, depremde 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Son deprem nedeniyle 29 binanın yıkıldığını aktaran Sezer, arama kurtarma çalışmalarında 657 kişinin görev aldığını ifade etti.

Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını söyleyen Yunus Sezer, 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

AFAD Başkanı Sezer, hasarlı binalara girilmemesi ve eşya alınmaması konusunda uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Afet bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın telefonlarına bildirimde bulunduk, daha önce de bulunmuştuk. Sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmekte, hasar alan binalarımızın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaktadır." diye konuştu.

Yunus Sezer, vatandaşların can güvenliği için, hasar gören binalardan kesinlikle uzak durmaları gerektiğini yineledi.

"HER ÜÇ DAKİKADA BİR ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELİYOR"



AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da bölgede çok olağandışı bir deprem aktivitesiyle karşı karşıya olunduğunu bildirdi.

Tatar, ikisi 7,7 ve 7,6, diğerleri 6,4 ve 5,3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 deprem, ayrıca 5-6 arası büyüklükte 45 artçı sarsıntı olduğunu belirtti.

Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin de büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı sarsıntı olarak değerlendirildiğini ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Kaynaklanan fay daha önce Doğanşehir civarında hasar yaratan ve Malatya fayına kabaca verev yönde bulunan Doğanşehir fayının en kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir deprem ve bu deprem sonucunda da bugün ne yazık ki bir vatandaşımızı yitirdik.

Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim yaklaşık altı ayda kaydettiğimiz depremin, bu depremler sonucunda sadece üç haftada kaydedildiğini gösteriyor. Bu gerçekten büyük bir rakam ve 3-4 arası büyüklükte, yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı 1963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu.

Bu ne anlama geliyor? Bizim bundan üç dört ay önce yaşadığımız 4,9 büyüklüğündeki İzmir ve 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer sadece şu ana kadar 45 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Toplam 10 bin 282 artçı sarsıntıdan bahsettim. Bunların dağılımına baktığımızda neredeyse her üç dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecektir."

"İKİNCİL AFETLERİN TESPİTİ KONUSUNDA EKİPLER KIRSALDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORLAR"



Tatar, özellikle 5'in üzerinde ve biraz altında, vatandaşların hissedebileceği büyüklükteki artçı sarsıntıların olacağını, bu kadar büyük bir aktivitenin içerisinde bunların son derece olağan olduğunu söyledi.

Buna vatandaşların hazırlıklı olmasını ve artçıları soğukkanlı şekilde, panik yapmadan karşılamasını isteyen Tatar, depremin 22. gününde büyük bir travma yaşandığını, bir yandan sürekli artçı sarsıntılar olduğunu diğer yandan iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Tatar, özellikle artçı sarsıntılardan sonra bazı yerleşim yerlerinde kaya düşmesi tehlikesinin de olabildiğini ifade ederek, "Bu anlamda AFAD ekiplerini oluşturdu. Şu anda bu depremler sonrasında yaşanan ve bizim ikincil afet olarak değerlendirdiğimiz kaya düşmesi, heyelan, çökmeler, obruk çökmeleri gibi ikincil afetlerin tespiti konusunda ekipler sahada, bütün kırsalda çalışmalarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

Tatar, vatandaşlardan AFAD'ın ve diğer resmi kurumların yayınladıkları dışındaki bilgilere itibar edilmemesini istedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: YARALILARDAN 6'SI AMELİYATTA, 3'Ü YOĞUN BAKIMDA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."