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25 Ocak 2024 Perşembe 16:16:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 16:16:00

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama;

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Battalgazi'de , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Etiketler : deprem Malatya Battalgazi
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