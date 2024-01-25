Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2024
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-25
Saat:16:04:04 TSİ
Enlem:38.19917 N
Boylam:38.46 E
Derinlik:13.93 km
Detay:https://t.co/v1FbdhtK6h@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya'dan açıklama;İçişleri Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Battalgazi'de , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
#Malatya #Battalgazi'de 5️⃣,2️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2024
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.... pic.twitter.com/sgVF4WvnDn
- Meteoroloji'den 3 il için kar uyarısı
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak karar: Terörle mücadelede işbirliği sürecek
- Fransa, İsrail'in Gazze sınırında “tampon bölge” kurmasına karşı çıkıyor
- Türkiye'den KKTC polisine malzeme desteği
- Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü