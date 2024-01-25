Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama;

#Malatya #Battalgazi'de 5️⃣,2️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.... pic.twitter.com/sgVF4WvnDn