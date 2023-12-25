VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani dönemi yaklaşık 11 ay sürdü
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 730 Filistinliyi gözaltına aldı
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynayacakları kupa maçının hakemi belli oldu
Bakan Tunç, örgüt propagandası ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişinin tutuklandığını bild...
Eski İsrailli müzakereci Daniel Levy, Netanyahu'nun Gazze'de "kişisel çıkarlarının" olduğunu söyledi
Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
25 Aralık 2023 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 15:15:00

Malatya'da 507 bin 538 depremzedeye psikososyal destek verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, bugüne kadar 507 bin 538 afetzedeye psikososyal destek hizmeti verildiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, yazılı açıklamasında, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerden etkilenen kentte bugüne kadar afetzedelere yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Psikososyal destek kapsamında 28'i sabit 21'i mobil ekip tarafından çalışmaların devam ettiğini aktaran Çeçen, şunları kaydetti:

"Toplam 49 çalışma alanında destek çözüm ortaklarımızla ilimizde 507 bin 538 bin vatandaşa ulaşıldı. Psikososyal destek kapsamında hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve sosyal iyileştirme çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızla sahada faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Konteyner kent alanında kalan çocuklara yönelik hijyen, mahremiyet, toplumsal yaşam kuralları kapsamında eğitimler ve eğitimi pekiştirecek etkinlikler düzenlenmektedir. İl geneli ve konteyner kent alanlarında yetişkinlere yönelik, kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi iletişim, bağımlılıkla mücadele, değerler eğitimi, ebeveyn yönelimi, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele, çocuk yetiştirmenin önemi, mahremiyet, çocuk ihmal ve istismarını önleyici tedbirler eğitimler düzenlenmektedir. İl Müdürlüğü olarak saha da 91 personelimizle çalışmalarımız aralıksız sürmektedir."

Etiketler : malatya deprem depremzede psikososyal destek
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX