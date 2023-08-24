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24 Ağustos 2023 Perşembe 09:55:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 09:55:00

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını açıkladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı, 'Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.' dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar 112, jandarma veya emniyetimize ulaşan olumsuzluk ihbarı yok. Tarama faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLERİ SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Elazığ Valiliği, "Herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır"

Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ Valiliği, kent genelinde hissedilen depremde AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, bugün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08:35'te 5.0 MV büyüklüğünde depremde meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrası saat 09:03 itibariyle ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

Etiketler : Malatya Yeşilyurt ilçesi Deprem
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