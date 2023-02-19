Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem oldu.
Saat 15.04'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-02-19
Saat:15:04:32 TSİ
Enlem:38.277 N
Boylam:38.233 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rdDgejF6Mt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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